Дагестанские семьи готовы приютить жителей Донбасса

В России заработала «Карта помощи» жителям Донбасса.

Это новый проект, созданный российским англоязычным телеканалом RT, где волонтеры со всей страны могут сообщить о готовности временного размещения у себя людей из ДНР и ЛНР, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Зарегистрироваться на сайте может каждый совершеннолетний гражданин. Необходимо зарегистрироваться, отметить свою геолокацию, указать количество мест для размещения и свои контактные данные для связи.

На карте Дагестана отмечены три локации. Две семьи из Махачкалы и одна семья из села Дылым Казбековского района изъявили желание принять вынужденных переселенцев.

Как сообщалось ранее, по сведениям Аппарата полпреда Президента РФ в СКФО, Дагестан ждет 600 беженцев из Донбасса. Около 200 переселенцев из ДНР и ЛНР примут в Махачкале.