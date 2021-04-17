Дагестанские сельхозпроизводители готовятся к борьбе с саранчой

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание в Кочубее. Говорили об увеличении племенных и продуктивных качеств мелкого рогатого скота, противоэпизоотической обстановки. Отдельно обсудили готовность к весеннему перегону скота и борьбе с саранчой.

Министр сельского хозяйства Баттал Батталов отметил, что в Дагестане проводится целенаправленная работа для развития племенного животноводства.

Предприятия реализуют племенной молодняк сельскохозяйственных животных (КРС – 10% и МРС – 15% от маточного поголовья) товарным хозяйствам.

Стратегия развития овцеводства и козоводства в республике до 2030 года ориентирована и на производство и переработку баранины в промышленных масштабах. Для этого создаются откормочные площадки. Проводится научно-исследовательская работа.

На совещании также говорили о восстановлении земель отгонного животноводства и профилактике нашествий саранчи.