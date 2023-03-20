Дагестанские родители сдадут ЕГЭ

Всероссийская акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Дагестане 25 марта.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, ознакомить общественность с процедурой прохождения экзамена.

Принять участие в ней могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться, используя специальную форму на сайте РЦОИ http://www.rcoi05.ruwww.rcoi05.ru в разделе Медиа — Объявления, либо перейти по прямой ссылке для регистрации http://rcoi05.ru/informatsiya/item/791, до 23 марта 2023 года.

В Махачкале акция пройдёт на площадке Многопрофильного лицея №5 им. А.С.Пушкина по адресу: улица Ярагского, 78.

Кроме того, в преддверии проведения акции и начала экзаменационного периода 23 марта состоится пресс-конференция с участием министра образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаева.

Министр ответит на вопросы журналистов, касающиеся кампании ГИА-2023.