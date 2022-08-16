Дагестанские родители приглашаются к участию в общероссийском опросе

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Национальной родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей проведёт IX ежегодное Общероссийское родительское собрание с участием Министра просвещения России Сергея Кравцова.

В рамках подготовки к ОРС проводится опрос родительской общественности для мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и образования, волнующих детей и родителей. Он позволит выявить актуальные темы для обсуждения с Министром просвещения на площадке ОРС.

Пройти опрос можно до 18 августа по ссылке: https://clck.ru/sUBfP.