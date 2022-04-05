Дагестанские производители увеличивают объемы продукции за счёт спроса из-за рубежа

Объем экспорта Республики Дагестан за прошлый год увеличился почти на 21%, и составил тем самым, рекордные за последние пять лет, более пяти миллиардов рублей. По словам директора центра поддержки экспорта РД Руслана Абаскулиева, экспортно-ориентированная инвестиционная политика РД уже даёт свои результаты, что сказывается на росте объемов производства дагестанских предприятий за счёт роста спроса из-за рубежа. Так, в шоу-руме в Казахстане размещены дагестанские соки, консервы и текстильная продукция. В ближайшее время на постоянной основе планируется открыть выставочной павильон в столице Азербайджана и в других странах.

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