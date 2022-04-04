Дагестанские производители участвуют в акции #МыРаботаем

По всей России проходит акция #МыРаботаем, в рамках которой отечественные предприятия рассказывают и показывают, какими производственными мощностями они обладают, и как в условиях санкций превосходят самих себя.

Правительство Дагестана разместило в своей группе в ВК информацию об участниках акции из республики. Ими уже стали три дагестанских производителя продуктов питания — АО «Кизлярагрокомплекс Дарман», ООО

«Кизляр Урицкий мясокомбинат» и ООО «Батыр Бройлер».

В сложившихся условиях гендиректор крупнейшей в СКФО птицефабрики ООО «Батыр Бройлер» Казибек Батыров заверяет, что предприятие работает без каких-либо перебоев.

«Более того, мы наращиваем наш потенциал для бесперебойных продаж и обеспечения населения качественной продукцией. Население ни в коей степени не будет испытывать в чем-то недостатка или уменьшения выпускаемой продукции, и мы в полной мере обеспечим рынок», — сказал он.

Дать отпор санкциям готовы и труженики АО «Кизлярагрокомплекс Дарман». Предприятие выпускает около 70 видов молочной, 20 видов мясной продукции, 10 сортов сыра, а также напитки, рисовою крупу и хлебобулочные изделия. Продукция поставляется в регионы Северного Кавказа и Москву.

По словам гендиректора АО «Кизлярагрокомплекс Дарман» Магомеда Тукуева, агрокомплекс готов наращивать производство.

Правительство страны и региональные власти заинтересованы в успехах своих производителей. Порядка 20 млрд рублей выделено на поддержку проектов импортозамещения в промышленности. А Дагестан, между тем, заявил более 3 тыс. товаров для замены иностранных аналогов.

Оказываются меры господдержки бизнесу в виде кредитных каникул, льготных микрозаймов, снижения налоговых ставок по УСН, ЕСХН, транспортному налогу.

Как сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов, предприятия региона сохранят дополнительный оборотный капитал в размере 400 млн рублей. Такую поддержку удалось оказать за счет отсрочки уплаты авансового платежа по налогу на прибыль.