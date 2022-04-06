Дагестанские производители представили товары в шоу-руме в Казахстане

При содействии Центра поддержки экспорта РД дагестанские соки, консервы и текстильная продукция размещена в шоу-руме в Казахстане.

«В ближайшее время мы собираемся открыть постоянный дагестанский выставочный павильон в Баку и по такому же алгоритму будем открывать шоу-румы в странах Постсоветского региона и Ближнего Востока, мы уже получили полную поддержку данного курса от федерального центра и Правительства РД», — сообщил директор центра Руслан Абаскулиев.

Напомним, что объем экспорта РД в 2021 году увеличился на 20.7% и достиг рекордных показателей за последние 5 лет- более 5 млрд рублей.