Дагестанские производители представили свою продукцию на выставке «Золотая осень»

С 5 по 8 октября 2022 года в 24-й раз будет проходить выставка «Золотая осень», в которой примут участие более сотни компаний-экспонентов со всей страны. В их числе и дагестанские производители. По словам вице-премьера Дагестана Наримана Абдулмуталибова, республика представлена рыбной отраслью, виноградарями, садоводами, животноводами.

Кроме того, регион достиг хороших результатов в рисоводстве, семеноводстве, животноводстве и т.д.. По словам Абдулмуталибова, это стало возможным благодаря государственной поддержке. «Господдержка ощутимая. В овощеводстве, например, она выросла в разы — в будущем году республика поэтому направлению получит около пятисот миллионов рублей», — сказал вице-премьер.