Дагестанские производители получили предложение представить свою продукцию на международной выставке «Еврошуз»

В субботу, 10 июня, в Библиотеке имени Расула Гамзатова в городе Махачкале на круглом столе под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова обсудили состояние и перспективы развития легкой промышленности.

Мероприятие проходило в рамках Первой выставки продукции местных товаропроизводителей, в нем приняли участие министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, федеральные гости — референт Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Анна Максимова, генеральный директор Национального обувного союза Ян Беляев, а также представители предприятий легкой промышленности республики, профильных общественных организаций и образовательных учреждений.

Открывая работу круглого стола, Ризван Газимагомедов поприветствовал участников и поблагодарил за тяжелый и значимый для общества труд.

«Вы делаете то, что нужно для народа, нужно для того, чтобы обеспечить занятость нашего населения.

А то, что вы сделали в условиях СВО — это великое дело. Мы с вами поддерживали наших воинов и героев — одевали, обували, кормили. И сегодня продолжаем это делать», — подчеркнул Газимагомедов.

Переходя непосредственно к результатам деятельности промышленных предприятий, вице-премьер отметил, что по итогам 2022 года индекс промышленного производства текстильных изделий составил 98,4 %, одежды – 85,7 %, кожи и изделий из кожи – 86,6 %. А общий объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями легкой промышленности республики составил 546,5 млн рублей.

«Легкая промышленность — это одна из стратегических областей для развития региона. Об этом говорил неоднократно говорил глава региона и мы постоянно говорим на наших совещаниях. Сегодня Фондом развития промышленности и министерством промышленности и торговли РД оказывается вся необходимая помощь и поддержка предприятиям, поэтому обращайтесь и развивайтесь», — сказал вице-премьер.

Далее слово предоставили Яну Беляеву. В своем выступлении он отметил качество обуви, производимой в республике, и выразил готовность оказать необходимую поддержку в расширении рынков сбыта.

«Производителям нужно продавать.

Сегодняшняя выставка — первый шаг к тому, чтобы началась массовая реализация продукции Дагестана. Наш союз на следующий год определил пути поддержки легкой промышленности Дагестана. И мы окажем содействие в организации участия продукции Дагестана на выставке обуви «Еврошуз». Это ведущая площадка для встреч и заключения контрактов производителей и оптовых поставщиков обуви с байерами России и стран ближнего зарубежья», — рассказал Беляев.

В свою очередь, Анна Максимова рассказала о существующих и новых мерах поддержки производителей, которые вводятся Минпромторгом РФ и призвала руководителей предприятий подавать заявки для получения дополнительных преференций.

Отдельно она обратила внимание на возможность выйти на площадки действующих в России маркетплейсов. Максимова напомнила, что помощь в этом вопросе можно получить в Центрах поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

В рамках круглого стола также выступили руководители предприятий текстильной и обувной продукции, они озвучили проблемы, с которыми они сталкиваются и свои предложения по их решению.

Завершилось мероприятие церемонией награждения государственными наградами отличившихся работников промышленной отрасли.

Источник: РИА Дагестан