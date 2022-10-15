Дагестанские предприятия прилагают все усилия для оказания своевременной помощи для мобилизованных

Все – для Победы.

Когда для страны наступают трудные времена, народ всегда сплачивается, становится надежным тылом для тех, кто сегодня защищает Отечество от врага. Так было и грозовые сороковые годы, когда шла кровопролитная война с фашизмом. Дагестанцы всегда мужественно вели себя в такие времена. Они в годы Великой Отечественной войны, как и другие народы нашей страны, долгожданную Победу приближали не только на фронте, ее ковали также в тылу, обеспечивая фронт вооружением, боеприпасами, снаряжением, обмундированием, продовольствием.

Если вспомнить те исторические времена, к середине ноября 1941 года из 40 промышленных предприятий Махачкалы 22 уже выполняли военные заказы. Производству необходимой фронту продукции подчинили Двигательстрой, завод им. М. Гаджиева, ремонтные мастерские махачкалинского завода, химзавод и предприятия легкой и пищевой промышленности. В короткие сроки были размещены на территории республики эвакуированный из Запорожской области машиностроительный завод, эвакопредприятия из г. Ростова-на-Дону — «Красный металлист», «Красное знамя», «Красный молот» и другие.

Сегодня, спустя 81 год Дагестан также помогает военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины. В республике начали работать предприятия по пошиву спальных мешков, обуви для солдат. Это очень правильно, потому что каждый должен внести посильную помощь в правое дело, для скорой Победы.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что такие предприятия всегда получат государственную поддержку, и он не позволит никому помешать их работе. Также руководитель республики сказал, что работа таких предприятий должна быть прозрачной.

Предприятия республики, которые выпускают продукцию для отправки солдатам СВО, делают благое дело – приближают Победу.

Источник: Голос Степи