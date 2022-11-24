Дагестанские предприятия представили продукцию на винодельческом форуме в Москве

Дагестанские предприятия представили свою продукцию в рамках Первого Российского винодельческого форума, который сегодня, 24 ноября, начал свою работу в Москве. Форум посетил глава республики Сергей Меликов.

Сергей Меликов вместе с правительственной делегацией посетил дагестанский стенд и ознакомился с продукцией, представленной Дербентским коньячным комбинатом, Кизлярским коньячным заводом, Избербашским винно-коньячным заводом, Дербентской винодельческой компанией.

Все они являются одними из самых крупных переработчиков винограда в Дагестане. Так, Кизлярский коньячный завод переработал за текущий год 39,1 тыс. тонн, Избербашский ВКЗ – 14,3 тыс. тонн, Дербентский коньячный комбинат – 14,4 тыс. тонн, Дербентская винодельческая компания – 12,5 тыс. тонн.

В 2022 году из собранных 268 тонн винограда на переработку отгружено порядка 70 % (188 тонн), при этом основная доля пришлась на дагестанских переработчиков, за пределы региона вывезено 11 тыс. тонн. Отдельным вектором стала экспозиция российских производителей вина, на которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделятся уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ритейле.