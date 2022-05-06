Дагестанские предприниматели получат льготные кредиты от МСП Банка

Первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев встретился с представителями МСП Банка по вопросу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заместитель Председателя Правления АО «МСП Банк» Арсан Демельханов рассказал о планах расширения деятельности банка на территории республики и новых видах кредитования для субъектов МСП.

Руслан Алиев предложил рассмотреть возможность обеспечения финансовой поддержкой инвестиционные проекты, которые были одобрены Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

На встрече также обсудили вопрос информирования предпринимателей о существующих мерах субсидиарной поддержки, льготного кредитования и повышения финансовой грамотности в части заполнения документов.