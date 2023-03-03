Дагестанские предприниматели осваивают возможности ВКонтакте для бизнеса

Число активных бизнесов ВКонтакте в Дагестане выросло на 181% с февраля 2022 по февраль 2023 года. Среди предпринимателей республики на 188% увеличилось количество тех, кто использует рекламные инструменты VK для продвижения своего дела в интернете.

Активнее всего свой бизнес продвигают компании, которые занимаются товарами для дома, финансами, отдыхом и развлечениями. Свое дело ВКонтакте развивают более 2 млн предпринимателей. Активно растет число сообществ, которые подключили Магазин ВКонтакте для продажи товаров и услуг.

Кроме того, в 2022 году VK перезапустила Маркет ВКонтакте — единую площадку для продавцов и покупателей. Сейчас новая витрина объединила более 40 миллионов товаров. Наибольшей популярностью у жителей Дагестана пользуются сообщества с одеждой, обувью и аксессуары, на втором месте — бытовые услуги, а на третьем — туризм.

ВКонтакте доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела. Для начала работы в соцсети достаточно завести страницу бизнеса и добавить информацию о товарах и услугах. На базе своего сообщества можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Платежи можно принимать через сервис VK Pay — он стабильно работает с любыми картами российских банков…