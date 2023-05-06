Дагестанские поисковики отправились в экспедицию в Волгоградскую область

С 24 апреля по 8 мая проходит «Вахта памяти-2023» «Донской фронт», в Волгоградской области Городищенского района, село Куличи.

Место выбрано не случайно, именно здесь, по словам Председателя Регионального отделения «Поискового движения России» Хайбулы Умарова, проходили ожесточенные бои.

«Ежегодно в течении пяти лет наш отряд принимает участие в этой экспедиции. 13 бойцов принимают участие в экспедиции и параллельно, другая часть отряда находится в городе-герое Севастополе на Мекензиевых горах, где полегла наша дагестанская 345 стрелковая дивизия в ожесточенных боях», — поделился Хайбула Умаров.

Он так же добавил, что в экспедиции участвуют несколько отрядов со всех регионов России, а также дагестанские студенты колледжей и филиала ДГУ города Хасавюрт.

Источник: Мирмол