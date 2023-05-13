Дагестанские поисковики обнаружили большое количество находок времен ВОВ

С 24 апреля по 7 мая в поселке Кузьмичи Городищенского района города Волгограда проходила поисковая экспедиция «Вахта памяти-2023».

Участие принимали дагестанское отделение поискового движения России «Кавказ», отряды «Южный фронт», «Казачий спас», «Красноармеец», «Донской фронт», «Наследие».

По словам руководителя Регионального отделения Хайбулы Умарова, место поиска выбрано неслучайно, именно здесь проходили ожесточенные бои.

Как рассказал Умаров, ими было обнаружено очень много находок: снаряды, каски, котелок, монетка 5 копеек 1940 года.

Кроме того, были обнаружены останки 84 бойцов.

«Выяснилось, что высота, на которой мы копали, называлась Высотой Десантников, так как там были найдены все десанты. Мы вскрыли два медальона, удалось их прочитать и узнать имена героев. Это Макеев Владимир Илларионович и Лысенко Николай Петрович».

Параллельно другая часть поискового отряда находилась в городе-герое Севастополе на Мекензиевых горах, где полегла дагестанская 345-я стрелковая дивизия в ожесточенных боях.

«В ходе экспедиции силами нашего отряда и силами всех других отрядов было найдено много различных интересных находок. В их число входят многочисленные экземпляры разных монет времен войны, также более редкие монеты времен античности, снаряды различных размеров.

Одной из интереснейших находок был разорванный снаряд от чешской мортиры Шкода М11 305-мм калибра. Были найдены письма которые предстоит расшифровать, много именных вещей (штык ножи, останки личной одежды, именные ложки), много обломков самолётов, бутылок из под вина и шампанского, алюминиевые кружки», — рассказал подробнее о находках Умаров.

Там же были найдены останки 64 бойцов. 4 мая прошло их захоронение на Мемориальном братском кладбище советских солдат в районе Дергачи г. Севастополь.

«В ходе поисковой экспедиции «Севастопольский рубеж» были найдены останки 70 бойцов. 67 из них захоронены 4 мая. К сожалению, ни одного имени установить не удалось. Единственный именной боец, которого мы хоронили, — это красноармеец Криворак Фёдор Иванович 1919 года рождения», — рассказал Хайбула Умаров.

Источник: Мирмол