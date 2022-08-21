Дагестанские педагоги и студенты приглашаются к участию в Медиашколе 3.0

Третья образовательная сессия Всероссийской онлайн-школы «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» пройдёт с 19 по 22 августа.

Участие в ней могут принять педагогические работники школ и колледжей, а также обучающиеся подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы высшего образования.

Обучение в Медиашколе 3.0 направлено на развитие навыков создания медиаконтента среди слушателей, интересующихся патриотической тематикой.

Для обучения желающим необходимо подать заявку на сайте https://onlinemediaschool.ru/

Контактное лицо: ведущий специалист Управления общественными проектами Московского педагогического государственного университета Копачевская Анна, тел: 8 (901) 782-29-06.