Экономика

Дагестанские овцеводы принимают участие в выставке племенных пород

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В Минеральных водах началась XXI Российская выставка племенных овец и коз. 16 хозяйств из Дагестана принимают в ней участие. В экспозиции представлены горная, лезгинская, тушинская, андийская белая породы и артлухский меринос.

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства Баттал Батталов и его заместители приняли участие в конференции, посвященной интенсификации мясного овцеводства.

В выставочном центре «Минводы Экспо» также развернуты национальные подворья регионов и выставка сельскохозяйственной техники.

Минсельхоз страны организовал XXI Российскую выставку племенных овец и коз совместно с Национальным союзом овцеводов России. Она продлится до 21 мая, тогда объявят итоги конкурса.

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