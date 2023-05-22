Общество

Дагестанские организации награждены 45 аттестатами на XXIII Российской выставке племенных овец и коз

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С 16 по 19 мая в городе Каспийске прошла XXIII Российская выставка племенных овец и коз.

По итогам мероприятия дагестанские овцеводы и козоводы получили 45 аттестатов различных степеней. Экспертная комиссия присвоила животным, принадлежащим хозяйствам республики, 23 аттестата первой степени, 18 — второй и 4 — третьей.

Республику на масштабной выставке представляли более 20 животноводческих предприятий и научное учреждение — Федеральный аграрный научный центр РД.

Они выставили овец пород Дагестанская горная, Артлухский меринос, Эдильбаевская, Андийская, Тушинская, Лезгинская, Дорпер, Гальская, Лакон и Северокавказская мясо-шерстная, коз пород Зааненская, Нубиан и Дагестанская, а также поместное поголовье.

Напомним, что дагестанские организации также завоевали два Гран-при выставки, а СПК «Знатные люди» Хунзахского района получил специальный приз автомобиль.

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