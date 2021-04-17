Дагестанские Огни приняли Сергея Меликова в процессе его поездки по Южному Дагестану

17 апреля Сергей Меликов начал с рабочих поездок по муниципалитетам Южного Дагестана. Первым в списке оказался Дербентский район. Будучи в городе Дагестанские Огни, особое внимание глава уделил земельному участку, где в перспективе будет реализован индустриальный парк. Предположительный объем финансирования составляет 2,4 миллиарда рублей. Также назван инвестор — ООО «Хазар». На настоящий момент земельный участок находится в бессрочном пользовании Аграрного колледжа, однако не используется. Министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов сообщил, что вопрос решается.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники