Дагестанские офтальмологи вышли на новый уровень

3 февраля 2022 года в медицинской жизни Дагестана состоялось важное событие, открывающее новую эру развития высокотехнологичной медицинской помощи в офтальмологии региона.

Об этом событии, что ему предшествовало, какова его значимость и перспективы мы попросили рассказать главного внештатного специалиста-офтальмолога Минздрава РД, главного врача Медицинского центра высоких технологий имени И.Ш. Исмаилова, зав. кафедрой глазных болезней №2 ДГМУ, д.м.н., профессора Исмаилова Муслима Исмаиловича.

— Муслим Исмаилович, расскажите, пожалуйста, о каком достижении идет речь, чем оно примечательно для Дагестана, и какова предыстория.

Действительно, важность этого события в медицине Дагестана сложно переоценить, так как фактически дан старт микрохирургическим операциям по кератопластике, или пересадке роговицы, ранее не выполнявшихся дагестанскими офтальмологами. Причем в самом сложном, комбинированном, одномоментном исполнении — с заменой помутневшего хрусталика на искусственный. Такие операции являются, как правило, прерогативой федеральных медицинских центров и не секрет, что очередность и время ожидания такой операции для пациента может составлять от 2-х лет и более. Потребность в таких операциях как в целом по России, так и в субъектах РФ, гораздо выше, чем их фактическое выполнение. Если говорить о РД, то это порядка 100-120 операций в года, а с учетом того, что в РД зачастую обращаются за медицинской помощью граждане соседних регионов, то эта цифра удваивается.

Пациенты, которым необходима операция по пересадке роговицы, страдают кератоконусом, различными дистрофиями и болезнями роговицы, как наследственного, так и ятрогенного происхождения. Понятно, что для успешного и доступного получения данной медицинской помощи, должны функционировать так называемые «банки тканей», в нашем случае «глазной банк тканей». Такие структуры работают лишь при нескольких крупных федеральных медицинских центрах и в основном нацелены на удовлетворение собственного спроса центра.

Основание и успешное развитие первого в России негосударственного глазного банка тканей «АйЛаб» в г.Москве сделало операции пересадки роговицы более доступными. Организатором и идеологом «АйЛаб» является д.м.н. профессор Золоторевский Андрей Валентинович — блестящий офтальмохирург, новатор, талантливый организатор здравоохранения, работавший в бытность академика С.Н.Федорова его заместителем по научно-клинической работе. Профессору Золоторевскому А.В. за годы развития «АйЛаб» пришлось пройди тяжелый и сложный путь сквозь юридические, бюрократические, религиозные, технические аспекты и т.д. Тем не менее, исключительно благодаря его титаническим усилиям и неиссякаемому оптимизму, удалось выстроить современную, прозрачную и высокоэффективную модель работы глазного банка тканей.

Хочу вспомнить короткий эпизод из личного общения с профессором Золоторевским А.В. В далекие 1998-1999 годы, будучи аспирантом кафедры офтальмологии ДГМА, я вместе со своим научным руководителем профессором Алиевым Абдул-Гамидом Давудовичем посетили МНТК «Микрохирургия глаза» г.Москвы. Директором МНТК тогда был академик С.Н. Федоров, а Золоторевский А.В. был его заместителем. Нам нужно было провести в отделениях МНТК ряд научных исследований по теме моей диссертации и для этого требовалось письменное разрешение руководства МНТК. Федоров в тот момент был в командировке и мы с профессором Алиевым обратились к Золоторевскому А.В. Каковы были наши удивление и восторг, насколько мгновенно и без каких-либо условий решил этот вопрос Золоторевский А.В. буквально одним звонком. Надо отметить с какой тактичностью и теплотой относились к нам все без исключения сотрудники МНТК. Это дорогого стоит, такое отношение к коллегам, особенно приезжим с региона, и никогда не забывается.

Так вот, вернемся к цели, поставленной профессором А.В. Золоторевским — это сделать операцию пересадки роговицы доступной в регионах Российской Федерации, и я полностью поддерживаю эту цель и стратегию.

— Как Вы думаете, эта цель достижима?

Безусловно. Так как главным препятствием на пути внедрения этих операций в клиническую практику была именно юридико-техническая и биологическая составляющая, то есть отсутствие стандартизованных, заготовленных в соответствии с требованиями законодательства донорских тканей для пересадки. Кроме того, среди офтальмохирургов в регионах считалось, что операция по пересадке роговицы — это компетенция исключительно федерального центра, и они порой осознанно не брались за такие операции, опасаясь медицинских осложнений и юридических последствий. Но все развивается, постепенно те операции, которые несколько лет назад были эксклюзивными, высокотехнологичными, сегодня стали рутинными, повседневными, доступными широкому кругу офтальмохирургов и пациентов. Вот почему я считаю, что эта цель и задача по внедрению и успешному развитию операций пересадки роговицы в регионах не только достижима, но уже достигнута. Дагестан — это уже 6 регион, где эти операции начали тиражироваться благодаря усилиям «АйЛаб» и «Фарматика».

— Какие этапы проходил процесс внедрения этой хирургии?

Вначале наши доктора-офтальмохирурги поехали в Москву в «АйЛаб» для прохождения цикла усовершенствования по вопросам пересадки тканей глаза и освоения практической части на глазах-моделях. С этой целью были направлены в Москву зав. отделением витрео-ретинальной микрохирургии нашего Центра Абдулаев Алигаджи Бадрудинович и кандидат медицинских наук Велибекова Диляра Сейфидиновна. Они прошли этот цикл и получили необходимые разрешительные документы. Следующий этап — это уже операции на пациентах в клинике. Мы отобрали и подготовили двух пациентов с патологией переднего сегмента глаза. Подготовили необходимый специальный инструментарий и пригласили профессора Золоторевского А.В. И вот, 3 февраля, состоялась долгожданная хирургия — выполнена пересадка роговицы одномоментно с удалением катаракты и и имплантацией искусственного хрусталика первому пациенту. Примечательно, что профессор Зорлоторевский А.В. даже не прикоснулся к пациентам, он их лишь консультировал, а в операционной — комментировал ход операции и подсказывал хирургу те или иные нюансы. Проф. Золоторевский А.В. лично подчеркнул данный факт и дал четко понять, что операции были выполнены именно нашими, дагестанскими хирургами. Это, с его точки зрения, чрезвычайно важно, так как повышает не только самооценку врача, но и повышает рейтинг медицинского центра.

А непосредственным разработчиком стратегии внедрения кератопластики в регионах РФ, а также поставщиком специализированного инструментария и расходных материалов для данного вида хирургии, является ООО «Фарматика». Директор организации Алиев Руслан Сергеевич, человек неравнодушный, энергичный и бескорыстный, лично участвует в организации проведения первых операций, сопровождает весь процесс, переживает за каждого пациента, за каждый этап подготовки, за что ему отдельная благодарность и уважение!

— Муслим Исмаилович, поскольку эра пересадки роговицы в Дагестане стартовала, как вы оцениваете дальнейшие шансы на ее успешное тиражирование?

Пожалуй, это важнейший вопрос — доступность медицинской помощи для граждан Республики Дагестан. Причем доступность именно материальная, поскольку операция достаточно дорогостоящая.

Убежден, что совместно с Министерством здравоохранения РД, ТФОМС РД и Комитетом по здравоохранению и социальной политики НС РД нам удастся разработать механизм включения данного вида операций в состав региональных квот на высокотехнологичную медицинскую помощь по офтальмологии. Благодаря чему операции по пересадке роговицы в Республике Дагестан станут доступными широким слоям населения.

Кроме того, на клинической базе Центра медицины высоких технологий им. И.Ш. Исмаилова при поддержке и научном консультировании профессора А.В. Золоторевского разворачивается научная деятельность, направленная на изучение патологии роговицы, технологиям ее лечения, в том числе микрохирургического методами сквозной оптической кератопластики и задней послойной кератопластики.

— Желаем Вам, Муслим Исмаилович, дальнейших успехов во благо здоровья дагестанцев!

Источник: Дагестанская правда