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Дагестанские общественники прокомментировали Дни Дагестана в СФ РФ

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Председатель дагестанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» Маграм Алиджанов прокомментировал прохождение в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Дней Дагестана. Он выразил уверенность, что данное мероприятие будет способствовать развитию республики, так как в обсуждении достижений и проблем региона принимают участие многие руководители федеральных органов власти. Аналогичной точки зрения придерживается и председатель дагестанского республиканского союза профсоюзных организаций Абдулла Магомедов, выражая надежду, что Дни Дагестана в СФ РФ позволят приблизиться к решению существующих проблем в социально-экономической сфере.

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