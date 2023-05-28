Дагестанские общественники отвезли бойцам гуманитарную помощь в Херсонскую область

Учредитель и генеральный директор ООО «Забида» Коллегия риелторов, общественница Забидат Абдуллаева в этом году решила праздник Победы отпраздновать иначе:

в День Победы Забидат с добровольцами выехала для оказания гуманитарной помощи школьникам, дошкольникам, а также нашим военнослужащим, находящимся в зоне СВО Херсонской области. В составе Дагестанской делегации были руководитель общественной организации «Великая община» Магомед Мусаев, народная артистка Дагестана Зульфия Ильясова и певица Сиясат Халадаева. Сейчас бойцы выполняют свои воинские задачи, находятся вдали от родного дома, близких. Они с особой теплотой принимали каждую гуманитарную помощь.

— С Махачкалы выехали две гружёные машины, отправились мы через Крым. Только благодаря хорошо слаженной команде, мы благополучно добрались до точки назначения и обратно, – говорит Забидат.

– Были разные моменты, на каждом посту проходили тщательную проверку, чего скрывать вначале было немного страшно. Заезжая на территорию Украины и видя взорванные блок посты и окопы, были готовы ко всему и полагались на Всевышнего. Дороги были разбитые и связи не было никакой. Нас встретили ребята с Управления Росгвардии по РД ОМОН «Скорпион-Каспий» по поручению Командира взвода майора полиции Алибекова Фергана Алиагаевича.

Нам очень хотелось порадовать наших бойцов, повезли вещи, продукты, сладости. После оказания гуманитарной помощи военнослужащим, школьникам и детям дошкольного возраста была оказана и поддержка местной школы канцелярскими принадлежностями, в которых они нуждались. Школьники в свою очередь организовали большую концертную программу для гостей.

Мы встретились не только с военнослужащими, но приняли участие и на мероприятиях в школе и в садике, порадовали учителей и детишек. Директор Приморской школы Скадовского муниципиального округа Бачинская Ирина Анатольевна и заведующая садика Дунаева Валентина Владимировна сердечно благодарили нас.

Что касается местного населения, конечно же, люди в ожидании скорейшего завершения СВО.

По словам наших военнослужащих с начала СВО отношения к нашим сотрудникам было сложное и не доверительное, так как с 2014 года на этой территории велась пропаганда против России, на сегодняшний день обстановка совсем другая, они плотно сотрудничают с населением, доверяют и верят в стабильность и будущее России. Бойцы отмечали, что ещё больше отношения закрепились после посещения нашей делегации с концертной и гуманитарной помощью.

Местные жители, учащиеся школы сотрудники дошкольного образования были приятно удивлены за оказанное внимание со стороны наших представителей и очень благодарны. В свою очередь, и мы благодарны всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Несмотря на все сложности поездки, удалось выполнить главное: встретиться с нашими земляками – военнослужащими, передать им посылки, приветы от родных и близких и, конечно же, поблагодарить их за службу Отечеству и защиту национальных интересов.

И мы пожелаем нашим бойцам успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой с Победой.

Более подробно об этой поездке прочитайте в бумажном варианте свежего выпуска «Илчи» в следующую пятницу.

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