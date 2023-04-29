Дагестанские ножи представили на международной выставке в Казахстане

В конце апреля в Казахстане начала свою работу выставка охоты, рыбалки и активного отдыха. Центр поддержки экспорта Дагестана в рамках реализуемых мер господдержки оказал содействие в участии на данной выставке предприятию ООО «ПП Кизляр». Именитое предприятие выставило ножи, которые уже не первый год находят новые зарубежные рынки сбыта. В рамках выставки ее участники смогли узнать больше о качестве дагестанских ножей, наладить партнерские отношения и обсудить варианты сотрудничества.

Источник: Мирмол