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Дагестанские ножи представили на международной выставке в Казахстане

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В конце апреля в Казахстане начала свою работу выставка охоты, рыбалки и активного отдыха. Центр поддержки экспорта Дагестана в рамках реализуемых мер господдержки оказал содействие в участии на данной выставке предприятию ООО «ПП Кизляр». Именитое предприятие выставило ножи, которые уже не первый год находят новые зарубежные рынки сбыта. В рамках выставки ее участники смогли узнать больше о качестве дагестанских ножей, наладить партнерские отношения и обсудить варианты сотрудничества.

Источник: Мирмол

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