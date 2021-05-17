Дагестанские музеи приняли участие в международной акции «Ночь музеев»

В разных точках Дагестана музеи, присоединившися к международной акции «Ночь музеев», открыли свои двери перед посетителями в необычное вечернее время. Музеи работали не только в столице и городах республики, но и в районах. Каждый музей специально разработал к акции программу. Таким образом в «Ночь музеев» было продемонстрировано все культурное многообразие Дагестана. В Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой была открыта выставка «Открытая ладонь», которая объединила дагестанских художников в Петербурге.

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