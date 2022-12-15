Дагестанские минометчики представлены к наградам за мужество и бесстрашие, проявленные в ходе выполнения боевых задач

Бойцы минометной батареи казачьего батальона ТЕРЕК представлены к государственным наградам за высокую боевую выучку, слаженность действий в составе подразделения, мужество и бесстрашие, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Как сообщил командир батальона, за время проведения специальной военной операции на территории ДНР минометная батарея казачьего батальона ТЕРЕК, в состав которого в основном входят дагестанцы, выполняло задачи связанные уничтожением огнем минометных орудий живой силы и бронетехники противника. 26 ноября 2022 года в ходе наступления 39 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на укрепренный район противника, минометчики уничтожили 2 пулеметных ДОТа, 1 минометный расчет, и живую силу противника, что способствовало успешному выполнению наступательной операции. Командир батальона выразил благодарность Главе Дагестана Сергею Меликову за достойных представителей республики от лица личного состава казачьего батальона ТЕРЕК и от себя лично.

Источник: Мирмол