Дагестанские лучники с ограниченными возможностями отличились на соревнованиях в Орле

Дагестанские лучники завоевали медали чемпионата России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Орле, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Обладателями серебряных медалей в смешанном командном зачете (микст) стали Эльмира Басирова и Гаджимурад Гамзатов.

Мужская сборная в составе Магомеда Магомедова, Мухтара Гусейнова, Гаджимурада Гамзатова заняла на чемпионате России третье место.

Также успешно выступили на соревнованиях и выполнили нормативы мастеров спорта России спортсмены ГБУ РД «Спортивная школа по адаптивным видам спорта» Минспорта РД Сакинат Магомедова, Омар Махмудов (из села Арсуг Агульского района РД), Мурад Джамаев и Гаджимурад Гамзатов.

«Сын два года занимается этим видом спорта. Занятия не пропускает. Своими достижениями он и его товарищи в очередной раз доказывают, что надо стремиться к поставленным целям», — отметил отец спортсмена Ниматулла Махмудов.

Подготовку спортсменов осуществляли тренеры Махлуханум Мурзаева, Казбек Юнусов и Шамиль Гебедов.