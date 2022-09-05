Дагестанские коневладельцы приняли участие в десятом скаковом дне сезона-2022 на Ростовском ипподроме

На прошедших выходных дагестанские коневладельцы из Тарумовского, Бабаюртовского и Ногайского районов приняли участие в десятом скаковом дне сезона-2022 на Ростовском ипподроме.

Почетным гостем дагестанской делегации был чемпион Олиммийских игр Токио-2020 Альберт Батыргазиев. Дагестанские скакуны показали достойные результаты. Скакун «Каракас» в нелегком противостоянии смог выиграть призовое место на одном из престижных номинаций скачек «Приз реки Волги». «Каракас» пробежал дистанцию в 1400 метров и смог занять третье место. Ближе к концу скачек, на 6 забеге дагестанские скакуны Джебе Пинк и Лорд Маэстро заняли первое и второе место в специальной номинации «Приз в честь Досманбета Азовского». Дистанция забега составила 1200 метров, в забеге могли участвовать скакуны двухлетнего возраста.

«Принял участие в скачках, наши скакуны показали достойный результат. Двое жеребцов из шестого забега считай были лидерами, третий скакун немного отстал но ничего, дело поправимое. Тренировки и хорошая подготовка сделают свое дело», прокомментировал А.Батыргазиев итоги шестого забега.

Призовой фонд в номинации «Приз реки Волги» составил 60.000 рублей, а в номинации «Приз в честь Досманбета Азовского» составил 50.000 рублей. Спонсорами последнего приза выступили дагестанские коневладельцы из конно-спортивного клуба «Кунбатар». Начальник производственного отделения Ростовского ипподрома Наталья Гарбузова высоко оценила уровень дагестанского конного клуба «Кунбатар».

«На сегодняшний день конно-спортивный клуб «Кунбатар» составляет достойную конкуренции остальным клубам которые многие годы испытываются на Ростовском ипподроме. Подготовка лошадей тренерского отделения Станислава Гончарова работающих в конно-спортивном клубе «Кунбатар» на достойном уровне. Подопечные Гончарова победители традиционных и именных призов».

Так же Наталья Гончарова отметила ответственность и дисциплинированность хозяев скакунов-призеров:

«Большая заслуга владельцев клуба в том, что они снабжают лошадей всем необходимым. Это витамины, добавки, подкормки. Особенно это важно в скаковой сезон для достижения наивысших результатов».

Станислав Гончаров, тренер и мастер-жокей так же принял участие в скачках и занял призовое место. По его словам лошади как дети. Где-то их нужно поругать, где-то погладить, успокоить. Отношение к животным, чистота в конюшнях и уход за ними прежде всего считает С. Гончаров. «Порядок бьет класс» — принцип работы именитого жокея.