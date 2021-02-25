Дагестанские кардиохирурги используют новейшие методы в лечении аритмии

Специалисты РКБСМП Мустафа Омаров и Рустам Магомедов впервые в республике применили метод радиочастотной аблобации с использованием 3-D навигации при операции на сердце. Этот метод позволяет создать объемную модель сердца и обнаружить повреждения. Скальпель в данной операции не используется. С помощью катетера находится необходимый участок, который затем прижигается радиочастотным током. По словам специалистов, данная методика позволяет лечить самые сложные формы аритмии, а также значительно сокращает сроки постоперационной реабилитации.

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