Здравоохранение

Дагестанские кардиохирурги используют новейшие методы в лечении аритмии

Оставить комментарий

Специалисты РКБСМП Мустафа Омаров и Рустам Магомедов впервые в республике применили метод радиочастотной аблобации с использованием 3-D навигации при операции на сердце. Этот метод позволяет создать объемную модель сердца и обнаружить повреждения. Скальпель в данной операции не используется. С помощью катетера находится необходимый участок, который затем прижигается радиочастотным током. По словам специалистов, данная методика позволяет лечить самые сложные формы аритмии, а также значительно сокращает сроки постоперационной реабилитации.

Также читают:

Ругъу хьеттикес муфIэт ппара кейчи, хъара зарар?
Ребята из Махачкалы и Каспийска приняли участие в ...
Офтальмолог оклеветал главврача Курахской ЦРБ и пр...
Поздравление врио Главы РД Меликова С.А. с Днем за...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *