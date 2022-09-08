Дагестанские школьники и студенты смогут отучиться программированию

Осенью текущего года Минцифры России запускает два новых образовательных ИТ-проекта. Это проект «Код будущего» и «Цифровые кафедры».

По проекту » Код будущего» в текущем году смогут пройти более ста тысяч школьников, а к 2030 году более миллиона человек. Пройти курс смогут учащиеся с 8 по 11 класса.

Параллельно со школьным образованием студенты смогут получить цифровую профессию. Участие в проекте примут восемьдесят тысяч студентов, а к 2030 году около миллиона. По завершению курса будет выдан диплом об окончании. По словам министра цифрового развития Дагестана Юрия Гамзатова, образовательные проекты направлены на создание единой среды для развития молодежи, которой интересно программирование. Подробная информация на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/futurecode.