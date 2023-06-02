Дагестанские ГУПы планируют преобразовать в АО и ООО

Это позволит более эффективно выстроить их работу.

Об этом сообщил глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания о повышении эффективности деятельности государственных унитарных предприятий.

На сегодняшний день в Республике Дагестан 35 ГУПов. Из них действующих — 15, на стадии ликвидации — 11, банкроты — 9.

«Для эффективного использования имущества, закрепленного за этими предприятиями и повышения инвестиционной привлекательности, предполагается их преобразование в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью», — озвучил премьер.

Он также добавил, что в соответствии с законодательством действующие государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ, подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года.