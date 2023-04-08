Дагестанские гимнастки примут участие в 12-й международном  детском  благотворительном  фестивале художественной гимнастики «Алина-2023»

Фестиваль состоится в Сочи уже сегодня. Участников и зрителей ждёт настоящий праздник художественной гимнастики. Фестиваль «Алина-2023» пройдет в академии художественной гимнастики «Небесная грация».

В этом году тема выступлений — культурное достояние России. Под присмотром опытных наставников будущие звезды оттачивают движения.

Гимнастки из Республики Дагестан, воспитанницы клуба «Академия гимнастики» под руководством тренерского состава Оруджевой Т.М. и Стародубцевой М.М впервые участвуют в фестивале. Юными спортсменами будет представлен совместный номер «Лезгинка», хореограф постановщик данного номера — Наталья Белугина.