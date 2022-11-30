Дагестанские дорожные службы готовы к зимнему содержанию дорог

В высокогорных районах Дагестана зима наступает раньше календарной, поэтому дагестанские дорожные службы готовы к содержанию зимних дорог заблаговременно.

В работе в зимних условиях задействовано 364 единицы техники и 570 специалистов.

На сегодняшний день специалисты заготовили более 1830 тонн технической соли и 14 тысяч кубометров песка.

Запасы противогололедных материалов пополняются по мере расходования и потребности.

Работы по ямочному ремонту на проезжей части дорог и подготовка искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование, завершены.

На лавиноопасных участках дорог установлены информационные и запрещающие дорожные знаки для информирования водителей и обеспечения безопасности дорожного движения. На опасных участках дорог республиканского и межмуниципального значения для экстренных случаев устроены конуса из пескосоляной смеси.

Ответственными работниками ГКУ «Дагестанавтодор» ведется регулярный мониторинг прогнозов погоды и контроль из различных источников за дорожными условиями.