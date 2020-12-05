Дагестанские боксёры получили поздравления от Сергея Меликова

5 декабря завершился чемпионат России по боксу. По результату соревнований боксёры привезли в Дагестан по две золотые и серебряные медали, с чем и поздравил врио главы республики Сергей Меликов спортсменов-победителей. Он пожелал боксерам и впредь не знать поражений.

Победители чемпионата также будут участвовать в турнире Олимпийских игр 2021 года, которые пройдут в Токио.

Всего Дагестан представляли 22 спортсмена. Стоит отметить, что обе золотые медали выиграли воспитанники заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова: Муслим Гаджимагомедов, выступивший в весовой категории до 91 кг., и Джамбулат Бижамов, выступивший в весовой категории до 75 кг. Рашидбек Ахмедов уже второй год подряд признается лучшим тренером России.