Дагестанские бойцы добровольческого отряда «Барс» поздравили женщин страны с 8 марта

В преддверии 8 марта российские военнослужащие, находящие на территории проведения специальной военной операции записали видео – обращение с поздравили женщин страны с праздником.

«Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочки! От всего добровольческого отряда «Барс» третьего ОДО, примите поздравления с Международным женским днем. Будьте всегда счастливы, ведь ради вас, наши любимые женщины, мы в этой форме защищаем Родину и вас. Что бы вы, дорогие наши, жили в свободной стране. С праздником вас, дорогие наши девушки!», — сказал боец СВО.

Напомним, что в 2021 году Министерство обороны РФ проводило набор в мобилизационный людской резерв. Для этого создали проект «Барс» – «Боевой Армейский Резерв Страны». В это непростое для всей страны время, добровольческий отряд защищает рубежи нашей страны и с честью выполняют свой долг.

Каждый военнослужащий в преддверии Международного женского дня хотел бы поздравить своих родных женщин с праздником. От лица всех бойцов, участник специального отрада «Барс» пожелал всем женщинам дождаться своих мужчин.

«Дорогие и любимые наши женщины, бабушки, мамы, жены, дочки, позвольте от себя лично и от всего отдельного добровольческого отряда «Барс» поздравить вас с этим замечательным праздником – Международным женским днем. Пожелать вам в первую очередь – здоровья и терпения, мирного неба над головой. Самое главное – что бы ваши мужья и вы были вместе. Пока у нас есть вы, нам есть за что сражаться. Мы будем вас оберегать любой ценой», — говорится в поздравлении.

Источник: Мирмол