Дагестанские бизнесмены смогут дать оценку мерам поддержки предпринимателей

Дагестанские бизнесмены скоро смогут оценить меры поддержки предпринимателей. Агентство стратегических инициатив методом опроса среди бизнесменов определит их эффективность на региональном уровне, о чем сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Результаты опроса будут представлены в Правительство РФ, по итогам рассмотрения будут разработаны предложения для улучшения мер поддержки.

Пройти опрос можно по следующим ссылкам: https://smarteka.com/solution/questions/business_monitoring

https://teleg.one/asi_business_monitoring_bot