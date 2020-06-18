Экономика

Дагестанские бизнесмены смогут дать оценку мерам поддержки предпринимателей

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Дагестанские бизнесмены скоро смогут оценить меры поддержки предпринимателей. Агентство стратегических инициатив методом опроса среди бизнесменов определит их эффективность на региональном уровне, о чем сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Результаты опроса будут представлены в Правительство РФ, по итогам рассмотрения будут разработаны предложения для улучшения мер поддержки.

Пройти опрос можно по следующим ссылкам: https://smarteka.com/solution/questions/business_monitoring
https://teleg.one/asi_business_monitoring_bot

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