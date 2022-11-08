Дагестанская учительница, работающая в школе Мелитополя, награждена Минобрнауки РД

Учительница Заира Пахрудинова, работающая в школе Мелитополя, награждена министром образования и науки РД Яхьей Бучаевым нагрудным знаком «Отличник образования Республики Дагестан».

Напомним, что учительница Аргванинской школы Гумбетовского района Заира Пахрудинова с 1 сентября 2022 года преподает русский язык в школе Мелитополя Запорожской области, в зоне СВО.

В Минобрнауки РД также наградили других педагогов РД, которые по программе оказания помощи освобождённым территориям пошли работать в зону СВО. Отметим, что медиагруппа «Гумбет» организовала телемост между Мелитополем и селом Аргвани с участием съемочных бригад РЕН ТВ.