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Дагестанская торговая сеть Alifba стала победителем Всероссийского конкурса «Точки притяжения»

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Росмолодежь подвела итоги Всероссийского конкурса «Точки притяжения». По результатам онлайн-голосования и экспертной оценки была сформирована интерактивная карта с лучшими «точками притяжения» молодежи по всей стране. Среди 300 победителей –  торговая сеть книг, канцтоваров и игрушек в Республике Дагестан —  Alifba.

Это социально-ориентированный проект по нравственному, интеллектуальному, физическому воспитанию человека. Площадка предоставляет досуговую, образовательную составляющую, а также воспитывает в молодежи положительное отношение к здоровому образу жизни, спорту, культуре и традициям.

По итогам конкурса была создана интерактивная карта пространств по всей стране, где можно ознакомиться подробнее со всеми «точками притяжения». Информация размещена на сайте точки-притяжения.рф.

Ключевая миссия проекта — создание карты молодежных пространств с единым планом мероприятий, где ребята со всей страны смогут найти интересные площадки и получить возможности для самореализации.

С 10 апреля эксперты инкогнито посещали точки, отобранные после народного голосования, и оценивали площадки сразу по нескольким критериям. Среди требований: техническая оснащенность, интерьер и вместимость. Помимо этого, учитывались санитарно-эпидемиологическое благополучие, нормы и правила пожарной безопасности.

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