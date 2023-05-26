Дагестанская молодежь примет участие в Фестивале Движения Первых

Российское движение детей и молодежи первого и второго июня проведет по всей стране грандиозный Фестиваль Движения Первых. Он даст старт летним проектам и активностям для школьников и студентов колледжей по всей стране. Главные события детства и юности состоятся в Москве, Нижнем Новгороде и Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж». Здесь будут задействованы свыше 150 тысяч мальчишек и девчонок, включая ребят из новых регионов, активистов и лидеров Советов Первых, победителей проектов Движения, вдохновителей тематических направлений, а также детей с особенностями здоровья, сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Ребята поделятся опытом с новобранцами Движения, представят уникальные практики развития первичных отделений и даже выступят соавторами новых традиций своей Организации. «20 активистов Движения первых из Дагестана примут участие в Фестивале Движения Первых, в состав делегации также включена ученица школы №29 Камила Расулова, которая стала победителем сразу двух всероссийских конкурсов: «Министерство школьной моды» и конкурс кулинарного мастерства «Шеф в школе», а также она вышла в финал Всероссийского проекта «Медиапритяжение», который пройдет уже в рамках Фестиваля. Мы очень гордимся нашими активистами, которые активно представляют свои интересы и Движения на различных площадках», — рассказала Председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмила Саидова. В рамках фестиваля дети, родители и педагоги увидят, как устроено самое масштабное движение в стране – Движение Первых. Премия Первых, работа детской дирекции Движения, торжественный старт Академии Первых и проекта «Зарница 2.0», специальная программа от проекта «Хранители истории», финал Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», профориентационное реалити-шоу «День дублера», кастинг в мюзикл и сцена открытого детского творчества, презентация сводного детского хора, квест «Возьми с собой лето». Также ребята выразят слова признательности учителям и педагогам в рамках проекта «БлагоДарю». Отметим, что участниками мероприятий в разных форматах станут больше 5 миллионов ребят.

Источник: Мирмол