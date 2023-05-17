Дагестанская конюшня планирует совершенствовать генофонд лошадей ахалтекинской породы

На Российской выставке овец и коз в городе Каспийске своих лошадей представила ГБУ «Заводская конюшня «Дагестанская» с племенным конным заводом».

Главный зоотехник конюшни Рамазан Гасанов рассказал главе регионального кабмина Абдулмуслиму Абдулмуслимову, какая племенная работа ведется на конюшне сегодня. Он отметил, что главная задача заводской конюшни – сохранение и совершенствование генофонда лошадей ахалтекинской породы.

А на выставке конюшню представляют молодые 2-х летние ахалтекинские жеребцы редкой линии Топорбая.

Рамазан Гасанов выразил благодарность руководству республики за принятое несколько лет назад решение о возрождении работы конюшни.