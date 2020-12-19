Дагестанская команда стала победителем онлайн-хакатона Game life

Две команды юных инженеров, которые собралась из учеников детского технопарка «Кванториум», приняли участие в онлайн-хакатоне Game life, проходившем в период с 30 ноября по 12 декабря. Участие в хакатоне могли принять инженеры разного возраста: 13-17 лет и 17-21 год.

Школьников с Дагестана готовил к конкурсу преподаватель «Кванториума» Камиль Минатулаев.

Перед командами стояло несколько задач: демонстрация умений в геймдизайне и разработка игры по заданию крупнейшего разработчика игр России Targem Games.

По результату соревнований команда школьников от Дагестана «-25» стала победителем.