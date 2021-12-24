Образование

Дагестанская команда победила на конкурсе «Дайджест литературы Народов России»

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Заслуженный учитель Республики Дагестан, член Международного АССУЛ, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №9» Зоя Рашидова и ученица 10 «2» класса Лейла Хасбулатова стали победителями Всероссийского конкурса «Дайджест литературы Народов России» проекта «Многонациональная Россия: литературно-историческое путешествие».

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие свыше 100 человек из 20 регионов страны.

Конкурс включал учебные занятия в области изучения родной литературы и разработки цифровых творческих продуктов, цикл вебинаров по обмену опытом и командный конкурс творческих работ по созданию дайджеста, видеозанятия по родной литературе.

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