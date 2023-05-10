Экономика

Дагестанская грубая ковровая шерсть экспортируется в Китай и Азербайджан

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Глава кабмина РД отметил, что в республике на территории Ногайского района запланировано строительство новой фабрики.

Проект «ДагШерсть» обеспечит производство топса (тонкая шесть, прошедшая фабричную обработку чесальной машиной, выпускается в форме ленты из длинных прямых волокон) из дагестанской шерсти.

Сегодня в Дагестане производится 14,7 тыс. тонн шерсти, это почти 25% от всей российской шерсти. Половина уходит на экспорт в Белоруссию.

Кроме того, дагестанская грубая шерсть, используемая для производства ковров, отправляется в Азербайджан и Китай.

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