Дагестанская грубая ковровая шерсть экспортируется в Китай и Азербайджан

Глава кабмина РД отметил, что в республике на территории Ногайского района запланировано строительство новой фабрики.

Проект «ДагШерсть» обеспечит производство топса (тонкая шесть, прошедшая фабричную обработку чесальной машиной, выпускается в форме ленты из длинных прямых волокон) из дагестанской шерсти.

Сегодня в Дагестане производится 14,7 тыс. тонн шерсти, это почти 25% от всей российской шерсти. Половина уходит на экспорт в Белоруссию.

Кроме того, дагестанская грубая шерсть, используемая для производства ковров, отправляется в Азербайджан и Китай.