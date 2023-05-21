Дагестанская делегация выжала из форума «Россия – Исламский мир» максимум!

Много новых знакомств, полезных встреч и очень интересных образовательных площадок. Об этом сообщил Глава Дагестана Сергей Меликов на своей странице в телеграм-канале.

«Конечно, такие форумы – это, в первую очередь, возможность перенять опыт у тех, кто уже успешно развивает актуальные для республики направления. Нашим делегатам это удалось. И даже больше – благодаря их активности Дагестан заинтересовал многих потенциальных партнёров. Некоторые из них планируют приехать в нашу республику уже в ближайшее время.

Будем применять все полученные знания и укреплять дальше деловые контакты. Уверен, это будет способствовать динамичному развитию нашей республики!», — написал глава республики.