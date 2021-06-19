Политика

Дагестанская делегация во главе с Сергеем Меликовым принимает участие в XX съезде «Единой России»

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Дагестанская делегация во главе с Сергеем Меликовым принимает участие в Съезде «Единой России». XX Съезд Партии начался в Москве 19 июня. От Дагестана принимают участие XX делегатов: депутаты Государственной Думы и Народного Собрания, главы городов и районов, ученые.

Делегаты поделились своими ожиданиями от Съезда, которые связаны с решениями партии, направленными на укрепление благосостояния граждан.

Съезд проходит с усиленными мерами санитарной безопасности с учетом осложнившейся эпидемиологической ситуации и действующими в Москве ограничениями.

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