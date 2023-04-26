Дагестанская делегация во главе с Сергеем Меликовым примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке

Мероприятие будет проходить 2-4 мая в Минеральных Водах.

Ожидается насыщенная деловая программа – серия круглых столов, дискуссий и встреч, посвящённых вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, ЖКХ и энергетики.

У главы республики на полях форума запланирован ряд важных встреч с руководством федеральных органов власти и крупных корпораций.

Ожидается подписание двухсторонних соглашений, в том числе с «Росагролизингом», «Промсвязьбанком», Юго-Западным банком Сбербанка.

Одним из ключевых событий станет заседание Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, которое пройдёт под председательством премьер-министра страны Михаила Мишустина. В рамках мероприятия ожидается выступление Сергея Меликова.

Дагестан представит стенд площадью 85 квадратных метров, где будут презентованы инвестпроекты республики и продукция народных художественных промыслов.

На презентационном экране покажут ролик о промышленном, сельскохозяйственном и туристском потенциале региона.

В год 100-летия Расула Гамзатова отдельное внимание будет уделено творчеству великого поэта: на выставке предусмотрена зона в стиле литературного кафе с его книгами и фотографиями.