Дагестанская делегация приняла участие в мероприятии к 100-летию Расула Гамзатова в Москве

В городе Москве на различных площадках проходит множество мероприятий к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Дагестанская делегация приняла участие в главном книжном фестивале страны, который проходит на Красной площади. Широкой аудитории был презентован сборник классика «В горах мое сердце», составленный и подготовленный к изданию по поручению Министерства образования РД сотрудниками НИИ педагогики им. А. А. Тахо-Годи. Модератор встречи председатель дагестанского отделения Союза российских писателей Миясат Муслимова ознакомила всех со структурой книги, обращенной прежде всего к молодежи. «Что мне личная слава? На что она, право? / Не собой, а тобою горжусь, мой народ. / Я лишь искра твоей полыхающей славы, / Без тебя эта искра погаснет, замрет» — в этих словах поэта отражена суть его творчества, посвященного народу, своей родине. О переводческих работах Гамзатова, обогативших дагестанскую литературу, рассуждал прозаик Магомед Бисавалиев: «Расул в переводах не соперничал, а служил и умел подобрать ключи к каждому: Пушкин, Лермонтов, Пастернак — все поэты у него говорят по аварски своими голосами». Оценить звучание аварской поэтической речи Расула Гамзатова помогла редактор журнала «Женщина Дагестана» Баху Мухидинова. Мурад Ахмедов рассказывал о творческой судьбе Расула Гамзатова и о его нравственных императивах, которые по сей день остаются ключевыми в дагестанской культуре — милость к падшим, великая роль отца и матери, защита женщин и детей, почитание памяти предков. Кроме того, Мурад Ахмедов представил альбом «Кавказец родом из Цада».

Источник: Мирмол