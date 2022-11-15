Дагестанская делегация принимает участие в XVI Международном форуме «Транспорт России»

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Ризван Газимагомедов и министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов приняли участие в пленарной сессии «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях», которая прошла в рамках XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» в Гостином дворе в Москве.

Главным спикером на пленарной сессии выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Основными темами обсуждения стали: перераспределение грузопотоков и расширение транспортной инфраструктуры, проекты по цифровизации и транспортное машиностроение.

«Программа форума очень насыщенная, в сегодняшней пленарной дискуссии обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на маршрутах «Север-Юг», «Восточный коридор» и Азово-Черноморского направления. Говорили об обеспечении отрасли современной транспортной техникой и информационными технологиями в грузовой логистике», — сообщил Газимагомедов.