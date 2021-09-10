Дагестанская делегация принимает участие в форуме регионов

Заместитель Председателя Правительства республики Мурад Казиев и министр труда и социального развития Изумруд Мугутдинова приняли участие в IV Форуме социальных инноваций регионов.

Президент Владимир Путин обратился к участникам встречи. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшее время форум зарекомендовал себя как крупная, авторитетная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных социальных проблем, демонстрации прорывных технологий и лучших практик субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, образования, демографии. Отмечу, что впечатляющее число инициатив, стартовавших на предыдущих форумах, уже успешно воплощаются в жизнь. Их реализация во многом способствует формированию эффективных ответов на новые вызовы в условиях пандемии», — говорится в телеграмме.

Форум рассмотрит вопросы развития социальной сферы в постэпидемический период, укрепление общественного здоровья, модернизации социальной инфраструктуры.