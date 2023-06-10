Дагестанская делегация примет участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире – Петербургском международном экономическом форуме

Её возглавит Сергей Меликов.
На форуме, который пройдёт с 14 по 17 июня, Дагестан представит свой стенд, где будут презентованы возможности региона.
Также в планах – деловые встречи и подписание ряда соглашений.
В приоритете: развитие цифровизации в различных сферах; повышение доступности для дагестанцев банковских услуг;
сотрудничество с компаниями в сфере энергетики; укрепление партнерства с ПАО «РусГидро» и АО «Кавказ.РФ»;
налаживание международных и межрегиональных отношений.
Центральным событием форума станет пленарное заседание под руководством Президента России Владимира Путина.
Сергей Меликов планирует в том числе встретиться с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым, а также подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с руководителями таких регионов России, как Запорожская, Белгородская, Новосибирская и Омская области, Чувашская Республика.