Дагестанская делегация примет участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире – Петербургском международном экономическом форуме

Её возглавит Сергей Меликов.

На форуме, который пройдёт с 14 по 17 июня, Дагестан представит свой стенд, где будут презентованы возможности региона.

Также в планах – деловые встречи и подписание ряда соглашений.

В приоритете: развитие цифровизации в различных сферах; повышение доступности для дагестанцев банковских услуг;

сотрудничество с компаниями в сфере энергетики; укрепление партнерства с ПАО «РусГидро» и АО «Кавказ.РФ»;

налаживание международных и межрегиональных отношений.

Центральным событием форума станет пленарное заседание под руководством Президента России Владимира Путина.

Сергей Меликов планирует в том числе встретиться с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым, а также подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с руководителями таких регионов России, как Запорожская, Белгородская, Новосибирская и Омская области, Чувашская Республика.