Дагестанская делегация примет участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: Kazanforum»

Форум пройдёт 18-19 мая в Татарстане. Возглавит её глава региона Сергей Меликов.
Форум призван укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и стран Организации исламского сотрудничества. Масштабное событие включит более 200 мероприятий, которые посетят 15 тысяч участников из России и стран мусульманского мира.
Дагестан примет в нём активное участие. Сергей Меликов на совещании с руководителями органов власти назвал наиболее интересные направления для региона, в том числе исламский банкинг, развитие транспортного коридора «Северг-Юг» и инвестиции.
Представители Дагестана примут участие в обсуждении:
логистических сервисов,
новых инструментов инвестиционной политики,
территориального развития российских регионов,
развития российского экспорта АПК, в том числе халяльной продукции, создания нового туристического продукта и так далее.
Ожидается презентация инвестиционных возможностей регионов России для партнеров из стран ОИС.
Кроме того, на полях форума состоится заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». А ключевым событием станет пленарное заседание, посвящённое теме «Экономика доверия: партнерство Российской Федерации и стран ОИС».
Форум по развитию сотрудничества России и стран исламского мира в Казани проводится уже в 14-й раз, ранее он назывался KazanSummit. С этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина форум приобрел федеральный статус.