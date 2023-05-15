Дагестанская делегация примет участие в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: Kazanforum»

Форум пройдёт 18-19 мая в Татарстане. Возглавит её глава региона Сергей Меликов.

Форум призван укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и стран Организации исламского сотрудничества. Масштабное событие включит более 200 мероприятий, которые посетят 15 тысяч участников из России и стран мусульманского мира.

Дагестан примет в нём активное участие. Сергей Меликов на совещании с руководителями органов власти назвал наиболее интересные направления для региона, в том числе исламский банкинг, развитие транспортного коридора «Северг-Юг» и инвестиции.

Представители Дагестана примут участие в обсуждении:

логистических сервисов,

новых инструментов инвестиционной политики,

территориального развития российских регионов,

развития российского экспорта АПК, в том числе халяльной продукции, создания нового туристического продукта и так далее.

Ожидается презентация инвестиционных возможностей регионов России для партнеров из стран ОИС.

Кроме того, на полях форума состоится заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». А ключевым событием станет пленарное заседание, посвящённое теме «Экономика доверия: партнерство Российской Федерации и стран ОИС».

Форум по развитию сотрудничества России и стран исламского мира в Казани проводится уже в 14-й раз, ранее он назывался KazanSummit. С этого года по поручению Президента РФ Владимира Путина форум приобрел федеральный статус.